У рамках чергового ігрового дня НБА команди "Мемфіс Гріззліс" та "Оклахома-Сіті Тандер" вписали себе в історію ліги.
"Гріззліс" здобули перемогу (152:79) і тим самим встановили рекорд з різниці в рахунку в одному матчі +73.
Попередній рекорд, який тримався 20 років, був перекритий на 5 очок – його встановив "Клівленд" у матчі проти "Майамі" (148:80) 17 грудня 1991 року.
history. pic.twitter.com/sDt8SNu1zY— Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 3, 2021
Зазначимо, що по ходу гри перевага "Мемфісу" досягала позначки 78 очок.