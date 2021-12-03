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У НБА встановлено рекорд різниці у рахунку одного матчу

+73 – такого ще не було.

Фото: twitter.com/memgrizz

У рамках чергового ігрового дня НБА команди "Мемфіс Гріззліс" та "Оклахома-Сіті Тандер" вписали себе в історію ліги.

"Гріззліс" здобули перемогу (152:79) і тим самим встановили рекорд з різниці в рахунку в одному матчі +73.

Попередній рекорд, який тримався 20 років, був перекритий на 5 очок – його встановив "Клівленд" у матчі проти "Майамі" (148:80) 17 грудня 1991 року.

Зазначимо, що по ходу гри перевага "Мемфісу" досягала позначки 78 очок.

Григорій МухінГригорій Мухін
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