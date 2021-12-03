У підсумковому матчі 14-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" приймав "Арсенал".

Колись гучна афіша очних зустрічей перетворилася на протистояння двох середняків АПЛ.

Утім виставу команду таки показали.

При цьому господарі святкували вольову перемогу – 3:2. Дублем відзначився Кріштіану Роналду. Причому переможний гол португалець забив з пенальті, дискусійно призначеного арбітром Мартіном Аткінсоном за допомогою VAR.

Неоднозначним було й рішення рефері зарахувати перший гол гостей, забитий Емілом Сміт-Роу практично в порожні ворота – у тому епізоді голкіпер Давид Де Хеа корчився осторонь від болю.

Ця перемога дозволила "червоним дияволам" включитися у боротьбу за 4-те місце, яке окупувала команда Андрія Ярмоленка "Вест Гем".

Як з'ясувалося, матч проти "канонірів" став останнім поєдинком Майкла Карріка, який вирішив залишити "Олд Траффорд", повідомляє офіційний клубний сайт.

Прийнявши команду після звільнення Уле-Гуннара Сольск'яєра Каррік у ролі тимчасового головного тренера провів з МЮ три поєдинки, здобувши дві перемоги (включаючи матч Ліги чемпіонів проти "Вільярреала" – 2:0) та нічию з "Челсі" (1:1).

Фото: EPA/UPG Майкл Каррік

"Я був і завжди буду вболівальником "Манчестера Юнайтед", відвідуватиму якнайбільше матчів команди. Я хотів би побажати Ральфу, персоналу, гравцям і вболівальникам усього найкращого в майбутньому, і я з нетерпінням чекаю на можливість опинитися на трибунах і підтримати хлопців як уболівальник", - зазначив Каррік.

Отже, Каррік не працюватиме у тренерському штабі Ральфа Рангніка.

Нагадаємо, англієць провів 464 матчі за "МанЮнайтед" з 2006 по 2018 рік. За цей час він п'ять разів ставав чемпіоном АПЛ та один раз виграв Лігу чемпіонів.

Після завершення кар'єри гравця він став помічником Жозе Моуріньо, а потім Сольск'яєра.