Фото: tuttosport.com

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду представив нову колекцію окулярів Italia Independent дизайнерської компанії Лапо Елканна. Називається вона просто "Окуляри CR7".

З назви лінії легко зрозуміти, хто є джерелом натхнення. Як сказано в пресрелізі, компанія "з гордістю представляє нову колекцію CR7 Eyewear, мета якої - все більше і більше представляти світ, зовнішній вигляд і стиль Кріштіану Роналду. Надзвичайно різноманітний реліз, але в той самий час надзвичайно впізнаваний, тому що він здатен передати непомильні деталі еталонного світу Кріштіану Роналду.

Фото: tuttosport.com

Людина, яку слід вважати - завдяки вже досягнутим незліченним рекордам - справжнім надбанням футбольної планети, людина, яка - завдяки жертвам, самовідданості, пристрасті і постійному пошуку результатів - змінила і змінює історію футболу. Світовий рівень. Людина, яка залишиться в пам'яті не тільки через незліченні забиті м'ячі, а й через особистий підпис, що він залишає. Чемпіон, легенда, одним словом... CR7".

Фото: tuttosport.com

"Безтурботна, весела й оригінальна", - так описують нову колекцію, "здатну гармонійно поєднуватися з будь-яким типом образу".

Персоналізація продукту завершується лінзами - суцільними, затемненими або поляризованими, прикрашеними підписом Кріштіану, виконаним за допомогою лазерної техніки.