Головний тренер "Вільярреала" в рекордне ушосте виводить свою команду в півфінал Ліги Європи

Напередодні "Вільярреал" переміг на своєму полі загребське "Динамо" в чвертьфінальному матчі Ліги Європи - 2:1, що з урахуванням і виїзної перемоги (1:0) вивело валенсийский клуб в наступну стадію турніру.
Відзначимо, що керує "Жовтою субмариною" Унаї Емері. Для іспанського фахівця це буде шостим півфіналом в європейському турнірі. Раніше йому вдавалося це з "Валенсією" в 2012-му році.
А в 2014, 2015 і 2016 роках під його керівництвом "Севілья" виграла Лігу Європи.
У позаминулому розіграші в півфінал ЛЄ вийшов керований ним "Арсенал", з яким "Вільярреалу" належить зустрітися в нинішньому розіграші на стадії півфіналу.
6 - Unai Emery 🇪🇸 will play six #EuropaLeague's Semifinals, more than any other manager in the competition ever (incl. UEFA Cup).— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2021
1 - Valencia (2012)
3 - Sevilla (2014, 2015, 2016)
1 - Arsenal (2019)
1 - @Eng_Villarreal
Worker#UEL pic.twitter.com/n9v82eLvGd