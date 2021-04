Головний тренер "Вільярреала" в рекордне ушосте виводить свою команду в півфінал Ліги Європи

6 - Unai Emery 🇪🇸 will play six #EuropaLeague's Semifinals, more than any other manager in the competition ever (incl. UEFA Cup).



1 - Valencia (2012)

3 - Sevilla (2014, 2015, 2016)

1 - Arsenal (2019)

1 - Villarreal



Worker