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Головний тренер "Вільярреала" в рекордне ушосте виводить свою команду в півфінал Ліги Європи

Унаї Емері найуспішніший тренер цього турніру.

Головний тренер "Вільярреала" в рекордне ушосте виводить свою команду в півфінал Ліги Європи
Унаї Емері
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Вільярреал" переміг на своєму полі загребське "Динамо" в чвертьфінальному матчі Ліги Європи - 2:1, що з урахуванням і виїзної перемоги (1:0) вивело валенсийский клуб в наступну стадію турніру.

Відзначимо, що керує "Жовтою субмариною" Унаї Емері. Для іспанського фахівця це буде шостим півфіналом в європейському турнірі. Раніше йому вдавалося це з "Валенсією" в 2012-му році.

А в 2014, 2015 і 2016 роках під його керівництвом "Севілья" виграла Лігу Європи.

У позаминулому розіграші в півфінал ЛЄ вийшов керований ним "Арсенал", з яким "Вільярреалу" належить зустрітися в нинішньому розіграші на стадії півфіналу.

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