Головний тренер "Вільярреала" в рекордне ушосте виводить свою команду в півфінал Ліги Європи

Напередодні "Вільярреал" переміг на своєму полі загребське "Динамо" в чвертьфінальному матчі Ліги Європи - 2:1, що з урахуванням і виїзної перемоги (1:0) вивело валенсийский клуб в наступну стадію турніру.

Відзначимо, що керує "Жовтою субмариною" Унаї Емері. Для іспанського фахівця це буде шостим півфіналом в європейському турнірі. Раніше йому вдавалося це з "Валенсією" в 2012-му році.

А в 2014, 2015 і 2016 роках під його керівництвом "Севілья" виграла Лігу Європи.

У позаминулому розіграші в півфінал ЛЄ вийшов керований ним "Арсенал", з яким "Вільярреалу" належить зустрітися в нинішньому розіграші на стадії півфіналу.