15 квітня в Україні розпочали вакцинацію від коронавірусу українських спортсменів – паралімпійців та олімпійців напередодні їх участі в Олімпійських іграх. Щеплення здійснюють вакциною виробництва компанії Sinovac.

Фото: sport.gov.ua

Першою щеплення отримала Федерація стрільби України, яка готується до участі в Олімпійських Іграх у Токіо, інформує пресслужба Міністерства солоді і спорту.

"Наше основне завдання - створити умови, щоб всі українські спортсмени, які їдуть представляти країну на міжнародній арені, були міцними та здоровими. Дійсно, у директивних документах МОК та під час консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак, ми повинні розуміти, що це, в першу чергу - безпека та повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, але й сам японський народ", - наголосив Вадим Гутцайт.

Фото: sport.gov.ua

Міністр також зазначив, що вакцинація - це необхідне рішення під час всесвітньої пандемії і, завдяки постійним зустрічам з представниками федерацій, було досягнуто загального консенсусу, що щеплення потрібно. Наразі Мінмолодьспорт отримав 1500 вакцин.

Свою вакцину вже отримали Сергій Куліш - срібний призер Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро, Олександр Петрів - олімпійський чемпіон у Пекіні, а також ще 14 спортсменів та їх тренерів, які братимуть участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020.

Нагадаємо, щеплення китайською вакциною від коронавірусу, яку в Україну привезли ще 25 березня, почали з 13 квітня. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз.

Цю вакцину будуть використовувати для щеплення маломобільних людей та соціальних працівників, які за ними доглядають; вчителі, задіяні у ЗНО; олімпійців та паралімпійців; поліцейських.

Вакцина CoronaVac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, є традиційною інактивованою вакциною – на основі "вбитого" вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії - трохи більше від 50%, в Туреччині - 83,5%.

МОЗ вважає показники ефективності достатніми.