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Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна переміг у дербі, "Арсенал" Зінченка вчинив розгром

Розпочалася стадія 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна переміг у дербі, "Арсенал" Зінченка вчинив розгром
Реал Мадрид - Атлетіко 2:1
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів після новацій основного етапу та додаткового раунду стикових матчів розпочався старий і звичний плей-оф: у вівторок перші матчі 1/8 фіналу було зіграно в чотирьох парах. 

Головний поєдинок дня приймав Мадрид, де "Реал" та "Атлетіко" влаштували раннє єврокубкове дербі. Андрій Лунін очікувано залишився в запасі "бланкос". 

Вже на 4-ій хвилині зусиллями Родріго "королівський клуб" був попереду, але до перерви "матрацники" встигли відновити рівновагу: ворота Куртуа вразив Альварес.

У другому таймі на втіху повним трибунам "Сантьягу Бернабеу" Браїм Діас знову вивів господарів уперед. Цього разу в "Атлетіко" відігратися вже не вийшло. 2:1 - Лунін святкує разом з партнерами, але інтрига у другому матчі буде колосальна. 

Олександр Зінченко отримав ігровий час за "Арсенал": українець вийшов з лави запасних і взяв участь у несподівано розгромному побитті "ПСВ". У ворота нідерландців на домашньому полі влетіло аж сім м'ячів. Особливо постарався Едегор, в якого дубль. Українець результативних дій до активу не записав. 7:1 на користь лондонців.

В інших матчах "Астон Вілла" обіграла "Брюгге" 3:1, а "Боруссія" Дортмунд та "Лілль" поки обмежилися мировою 1:1. 

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