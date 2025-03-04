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Цьогоріч фінал Кубку України відбудеться у Житомирі

Фінал має відбутись 14 травня.

Цьогоріч фінал Кубку України відбудеться у Житомирі
Ілюстративне фото
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Сьогодні відбулося чергове засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ), на якому визначили місце проведення фінального матчу цьогорічного Кубку України.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир”, - йдеться у повідомленні. 

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Як зазначили в УАФ, про час початку гри буде повідомлено додатково, після консультацій із командами-учасницями та транслятором.

  • Минулого року фінал Кубка України з футболу відвідали 3500 уболівальників. Перемогу здобув “Шахтар”, який переміг “Ворсклу” з рахунком 2:1.
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