Шовковський про трансфер Бражка: «Відпускати гравця у команду, яка бореться за виживання – це не той шлях»

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський пояснив, чому клуб не продав узимку півзахисника Володимира Бражка.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua під час пресконференції.

«Будемо відверті, кожен з гравців хоче грати в одному з найсильніших чемпіонатів світу. АПЛ, на мій погляд, є саме таким. З іншого боку, ми маємо свої задачі, які стоять перед командою. Ми хочемо, щоб кожен з гравців зростав як особистість, як лідер. Хочемо, щоб ставав кращою версією самого себе. Але відпускати гравця у команду, яка ставить перед собою завдання залишитися в еліті, яка бореться за виживання – це не той шлях розвитку, якого ми бажаємо нашим футболістам», – сказав головний тренер «Динамо».

Шовковський також розповів, у якому стані зараз перебуває футболіст.

«Бражко отримав досить непросту травму в одному з останніх матчів Ліги Європи (у шостому турі, – LB.ua). Його відновлення було ускладненим. Відтоді ми не розраховували на його допомогу у сьомому та восьмому турах Ліги Європи. Ми свідомо давали Бражку можливість повноцінно відновитися, бо в процесі відновлення відбувається багато цікавих речей: є відчуття страху, коли ти знову виходиш на поле (аби це не повторилося), є психологічний дискомфорт. Іноді буває образа на людину, яка завдає тобі травму. Знаю це зі свого досвіду. Через це треба пройти. Він один з лідерів нашої команди, але за жодним з лідерів, за жодним гравцем не закріплене місце в основному складі. Буде грати той, хто краще готовий. Ми постійно спілкуємось з гравцями, намагаємось їм довести, що треба свої амбіції підкреслювати й обґрунтовано доводити під час тренувального процесу», – розповів Олександр Шовковський.

Нагадаємо, взимку «Вулвергемптон» запропонував за трансфер Володимира Бражка 20 мільйонів євро, але київський клуб відхилив пропозицію. Після цього півзахисник підписав новий контракт із киянами до 2029 року.