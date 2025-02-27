Заступник генерального директора «Карпат» Авдиш не повернувся в Україну після зимових зборів

Він працює у львівському клубі з жовтня 2024 року.

Заступник гендиректора львівських «Карпат» із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся з командою після навчально-тренувальних зборів клубу у Туреччині.

Про це повідомила Tribuna.com, опублікувавши відповідь «Карпат» на запит.

«Повідомляємо про те, що делегація футбольного клубу «Карпати» перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року.

Усі працівники футбольного клубу «Карпати» (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша», – йдеться у відповіді клубу на запит.

Колишній футбольний агент Олег Авдиш розпочав роботу у «Карпатах» у жовтні 2024 року.

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