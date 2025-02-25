Трампізм
Трампізм
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСпорт

Жіноча збірна України з футболу перемогла у другому поєдинку Ліги націй-2025

У номінально домашньому матчі жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Хорватії з рахунком 2:1.

Жіноча збірна України з футболу перемогла у другому поєдинку Ліги націй-2025
Жіноча збірна України з футболу перемогла у другому поєдинку Ліги націй-2025
Фото: Дан Балашов

Сьогодні, 25 лютого, в албанському Ельбасані жіноча збірна України провела другий поєдинок Ліги націй-2025.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У номінально домашньому матчі жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Хорватії з рахунком 2:1.

В складі українок на відзначилися Яна Котик (2) та Яна Калініна (61).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Свій наступний поєдинок українська команда проведе 4 квітня проти Чехії.

  • У Європі розпочався новий розіграш жіночої Ліги Націй - збірна України виступає у дивізіоні B, де її суперницями у групі є Албанія, Чехія та Хорватія.
  • Жіноча футбольна збірна України стартувала у Лізі Націй з перемоги над Албанією з рахунком 2:1.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies