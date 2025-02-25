Жіноча збірна України з футболу перемогла у другому поєдинку Ліги націй-2025

Сьогодні, 25 лютого, в албанському Ельбасані жіноча збірна України провела другий поєдинок Ліги націй-2025.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
У номінально домашньому матчі жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Хорватії з рахунком 2:1.
В складі українок на відзначилися Яна Котик (2) та Яна Калініна (61).
Свій наступний поєдинок українська команда проведе 4 квітня проти Чехії.
- У Європі розпочався новий розіграш жіночої Ліги Націй - збірна України виступає у дивізіоні B, де її суперницями у групі є Албанія, Чехія та Хорватія.
- Жіноча футбольна збірна України стартувала у Лізі Націй з перемоги над Албанією з рахунком 2:1.