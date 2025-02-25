У номінально домашньому матчі жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Хорватії з рахунком 2:1.

Жіноча збірна України з футболу перемогла у другому поєдинку Ліги націй-2025

Сьогодні, 25 лютого, в албанському Ельбасані жіноча збірна України провела другий поєдинок Ліги націй-2025.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У номінально домашньому матчі жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Хорватії з рахунком 2:1.

В складі українок на відзначилися Яна Котик (2) та Яна Калініна (61).

Свій наступний поєдинок українська команда проведе 4 квітня проти Чехії.