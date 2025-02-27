Від 3 березня Мінкульт призупиняє видачу дозволів на виїзд з України для військовозобов'язаних

Митцям та медійникам не видаватимуть дозволи до нормативно-правового врегулювання цього питання.

Від 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що на такий крок йдуть через те, що через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни.

"Для досягнення правової визначеності у цьому питанні Міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим", – наголосили у відомстві.

Наразі міністерство розробило проект змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про правила перетинання державного кордону громадянами України» від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

Запропонований проект змін врегульовує питання вичерпних вимог для прийняття рішення Міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

Тому із 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання Міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону

"Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості", – зазначили у мінкульті.