В Україні офіційно визнали військово-технологічний спорт

Молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі

Міністерство молоді та спорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту.

Про це повідомила пресслужба Мінспорту.

Військово-технологічний спорт об’єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії.

Наразі вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка й буде розвивати цей вид спорту.

"Молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі. Студенти технічних спеціальностей отримають практичний досвід роботи з інноваційними технологіями", - йдеться в повідомленні.

Військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички у новій формі – навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати інновації.

Офіційний статус сприятиме організації системи змагань на всіх рівнях, в тому числі - проведення перших міжнародних змагань. Також заплановано інтеграцію цього виду спорту у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.