В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаСпорт

Екстренеру "Шахтаря" у Франції загрожує дискваліфікація на 7 місяців

Паулу Фонсека дозволив собі зайвого у спілкуванні з рефері.

Екстренеру "Шахтаря" у Франції загрожує дискваліфікація на 7 місяців
Паулу Фонсека
Фото: Guardian

Через занадто бурхливу реакцію на дії арбітра у французькій Лізі 1 дискваліфікацію на термін до 7 місяців може отримати головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека, відомий українским вболівальникам за роботою в донецькому "Шахтарі".

Як пише The Guardian, у матчі проти "Бреста", який його команда зрештою виграла, Фонсека отримав червону картку через сварку з рефері Бенуа Мільйо. У своєму звіті арбітр вказав, що португалець залякував його, втратив контроль над своєю поведінкою і навіть намагався вдарити його головою. 

Коуч зрештою вибачився за емоції, але навіть це може не врятувати його від покарання. За правилами французької професійної ліги, насильство щодо арбітрів карається відстороненням від футболу на термін до 7 місяців. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies