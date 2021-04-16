Журналіст New York Times Тарік Панья з неприхованим обуренням оцінив нове спорядження російських спортсменів, у якому вони виступлять на Олімпіаді-2020 у Токіо. На думку журналіста, спортивна форма не повинна бути виконана в кольорах російського триколора, забороненого на великих спортивних змаганнях, до яких належить і Олімпіада.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That’s right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics 🙄 https://t.co/72abw7B3Pi — tariq panja (@tariqpanja) April 15, 2021

"Дивіться, нова форма російських спортсменів нагадує гігантський прапор Росії. Так, прапор Росії, який нібито заборонений на Олімпіаді-2020", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що російські спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях під прапором Росії.

Таке рішення прийняв Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 17 грудня 2020 року. Крім того, до 16 грудня 2022 року збірній Росії також заборонено використовувати національні гімн, емблеми або символи.