Лідер "Арсеналу" заразився малярією під час матчів за збірну

Форвард "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг заразився малярією під час матчів за збірну Габону.

Про це футболіст розповів у своєму Instagram.

"Всім привіт, спасибі за повідомлення та дзвінки. На жаль, я заразився малярією, коли виступав за збірну в Габоні кілька тижнів тому. Я провів кілька днів у лікарні цього тижня, але з кожним днем я почуваюся все краще.

Спасибі відмінним лікарям, які виявили вірус так швидко і відразу ж почали лікування. Я не дуже добре почувався в останні пару тижнів, але повернуся сильнішим, ніж будь-коли!

Зараз буду дивитися матч своїх хлопців. Дуже важлива гра для нас! Уперед, зробіть це", - написав Обамеянг.

І хлопці не підкачали. У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи "Арсенал" у Празі розгромив "Славію" - 4:0 - і в півфінальній стадії вийшов на "Вільярреал", який тренує колишній головний тренер "канонірів" Унаї Емері.