Фото: EPA/UPG Традиційне сальто

Форварда "Арсеналу" П'єра-Емеріка Обамеянга визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє пресслужба УЄФА.

31-річний габонець зробив дубль у матчі-відповіді 1/16 фіналу проти "Бенфіки" (3:2) і вивів свою команду до наступної стадії турніру.

У номінації також брали участь форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос, півзахисник "Тоттенгема" Деле Аллі і воротар "Мольде" Андреас Лінде.