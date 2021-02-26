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Обамеянга визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи

Габонець відзначився дублем.

Традиційне сальто
Фото: EPA/UPG
Традиційне сальто

Форварда "Арсеналу" П'єра-Емеріка Обамеянга визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє пресслужба УЄФА.

31-річний габонець зробив дубль у матчі-відповіді 1/16 фіналу проти "Бенфіки" (3:2) і вивів свою команду до наступної стадії турніру.

У номінації також брали участь форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос, півзахисник "Тоттенгема" Деле Аллі і воротар "Мольде" Андреас Лінде.

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