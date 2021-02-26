Форварда "Арсеналу" П'єра-Емеріка Обамеянга визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє пресслужба УЄФА.
31-річний габонець зробив дубль у матчі-відповіді 1/16 фіналу проти "Бенфіки" (3:2) і вивів свою команду до наступної стадії турніру.
У номінації також брали участь форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос, півзахисник "Тоттенгема" Деле Аллі і воротар "Мольде" Андреас Лінде.
🏅 Обамеянг признан Игроком недели в Лиге Европы! 🔥— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 26, 2021
🌟 Пьер-Эмерик Обамеянг
⭐️ Альфредо Морелос
⭐️ Деле Алли
⭐️ Андреас Линде@hankookreifen | #ЛигаЕвропы