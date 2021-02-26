"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по 1/8 фіналу Ліги Європи

Напередодні для українських грандів "Шахтаря" і "Динамо" шлях до Гданська став на один крок коротше. "Гірники" і динамівці пройшли "Маккабі" і "Брюгге" відповідно, і вийшли в 1/8 фіналу.
У штабквартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування цієї стадії турніру.
В результаті чемпіону України "Шахтарю" дістався в суперники клуб екснаставника "Шахтяря" Паулу Фонсеки "Рома".
Віцечемпіон "Динамо" за право вийти до чвертьфіналу посперечається з "Вільярреалом"
Перші матчі пройдуть 11 березня, матчі-відповіді - через тиждень.
"Шахтар" першу зустріч проведе у Римі, "Динамо" - у Київі.
Решта пар 1/8 фіналу ЛЄ виглядають наступним чином:
- "Аякс" - "Янг Бойз"
- "Олімпіакос" - "Арсенал"
- "Динамо" Загреб - "Тоттенгем"
- "Манчестер Юнайтед" - "Мілан"
- "Славія" - "Рейнджерс"
- "Гранада" - "Мольде"