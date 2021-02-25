"Манчестер Сіті" повторив рекорд "Манчестера Юнайтед" в Лізі Чемпіонів

"Манчестер Сіті" зробив впевнений крок у бік чвертьфіналу, обігравши на виїзді "Боруссію" М в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів - 2:0.

Для підопічних Хосепа Гвардіоли цей матч став четвертим в єврокампанії цього сезону, зіграним в гостях "на нуль".

Нагадаємо, на груповій стадії "містяни" виграли на виїзді у "Марселя" (3:0) і у "Олімпіакоса" (1:0), а також зіграли внічию з "Порту" (0:0).

Таким чином, "МанСіті" повторили рекорд своїх земляків з "Манчестера Юнайтед", які в сезоні-2010/11 також в своїх перших чотирьох поєдинках на виїзді зробили clean sheet.

4 - Manchester City are the first team to keep a clean sheet in their first four away Champions League matches in a campaign since Manchester United did so in 2010-11. Fierce. pic.twitter.com/mVvbELlh9B — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021

Додамо, що "містяни" матч з "Борусією" став 24-м, зіграним "на нуль" в цьому сезоні у всіх змагань, що вже на один більше, ніж за весь минулий сезон.