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"Манчестер Сіті" повторив рекорд "Манчестера Юнайтед" в Лізі Чемпіонів

"Містяни" учетверте зіграли "на нуль" на виїзді.

"Манчестер Сіті" повторив рекорд "Манчестера Юнайтед" в Лізі Чемпіонів
"Манчестер Сіті"
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сіті" зробив впевнений крок у бік чвертьфіналу, обігравши на виїзді "Боруссію" М в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів - 2:0.

Для підопічних Хосепа Гвардіоли цей матч став четвертим в єврокампанії цього сезону, зіграним в гостях "на нуль".

Нагадаємо, на груповій стадії "містяни" виграли на виїзді у "Марселя" (3:0) і у "Олімпіакоса" (1:0), а також зіграли внічию з "Порту" (0:0).

Таким чином, "МанСіті" повторили рекорд своїх земляків з "Манчестера Юнайтед", які в сезоні-2010/11 також в своїх перших чотирьох поєдинках на виїзді зробили clean sheet.

Додамо, що "містяни" матч з "Борусією" став 24-м, зіграним "на нуль" в цьому сезоні у всіх змагань, що вже на один більше, ніж за весь минулий сезон.

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