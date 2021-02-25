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В Українській Прем'єр-лізі звільнили чергового головного тренера

Ігор Климовський більше не є наставником "Олімпіка".

В Українській Прем'єр-лізі звільнили чергового головного тренера
Ігор Климовський
Фото: ФК "Олімпік"

Донецький "Олімпік" на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера команди Ігоря Климовського.

Ймовірною причиною відставки стали незадовільні результати "олімпійців" у другому колі Favbet Ліги: після рестарту сезону "Олімпік" програв обидва матчі - "Динамо" (1:3) і "Дніпру-1" (0:2).

Климовський тренував "Олімпік" з березня минулого року, змінивши іспанця Вісенте Гомеса. Раніше він двічі очолював команду на тимчасовій основі.

Фаворитом на заміщення Климовського є Юрій Калитвинцев, який, як очікується, підпише з клубом контракт на 1,5 року.

Після 14 турів УПЛ "Олімпік" займає восьме місце в Favbet Лізі. У неділю, 28 лютого, "Олімпік" зустрінуться з "Минаєм".

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