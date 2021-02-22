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Президент "Інгульця" назвав 4 клуби Української Прем'єр-ліги, які не дають грошей суддям

Олександр Поворознюк зробив чергове визнання.

Президент "Інгульця" назвав 4 клуби Української Прем'єр-ліги, які не дають грошей суддям
Олександр Поворознюк
Фото: ingulec.com

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк після нічийного матчу 15-го туру Української Прем'єр-ліги проти "Ворскли" (2:2) висловився про суддівство в матчі в Полтаві.

Зокрема, Поворознюк жорстко проїхався по рефері Дмитру Бондаренко.

"Вся Україна сміється з цього епізоду. Всі бачили, що пенальті не було, а Бондаренко побачив і сказав гравцям "Інгульця", що хтось штовхнув Степанюка в штрафний. Але на повторі видно, що до Руслана ніхто не торкався. Те, що Степанюк - циркач, ми це знаємо ще з Першої ліги", - цитує президента клубу з Петрово footboom.com.

"Знаєте, зараз я піду з "Інгульця" і завтра перепишу все права за одну гривню на свого сина, але з цими суддями буду боротися. Причому жорстко. Тому що це система, яка зайшла в такі глухі нетрі, які потрібно викорінювати. І я буду боротися з нею до кінця, тому що "Інгулець" не дає гроші на суддів. І потім я розповім вам всю правду, коли залишу свій пост. Щоб зараз КДК УАФ не оштрафували ні мене, ні клуб", - заявив Поворознюк.

"Ось тоді розповім людям все: хто, скільки дає і кому. Повірте, це буде цікаво. Чекайте. А зараз я поки промовчу.

Вся футбольна громадськість: тренери і футболісти знають, що є чотири клуби в УПЛ, які не дають гроші арбітрам - "Шахтар", "Динамо", "Інгулець" і "Дніпро-1". Всі знають суми, які дають клуби арбітрам, щоб їх не чіпали. Також знають цифри, які треба дати рефері, щоб він допоміг.

Всі знають про це. Чому мовчать? І ми за чистий футбол? Так ми сидимо по вуха в корупції. Я назву суми потім, коли не буду з документами президентом "Інгульця". Ось тоді ви почуєте всю правду", - запевнив усіх президент "Інгульця".

Раніше Поворознюк заявив, що в українському футболі є клуби, які "живуть на контрабанді".

Огляд матчу "Інгулець" - "Ворскла".

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