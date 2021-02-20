Для Наомі це четвертий "Шолом" в кар'єрі.

Фото: EPA/UPG Наомі Осака

У фіналі жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зустрілися третя ракетка світу японка Наомі Осака і американка Дженніфер Бреді (№24 WTA).

Впертої боротьби не вийшло, зустріч тривала трохи більше години і завершилася перемогою Осаки в двох сетах - 6:4, 6:3.

Для 23-річної японки цей титул став четвертим на турнірах Grand Slam. Виходить, що по парних роках Наомі перемагає на US Open (2018 і 2020), а по непарних - на Australian Open (2019 і 2021).

Додамо, що для Бреді цей фінал став дебютним на турнірах "Великого шолома".

З понеділка Осака підніметься на другу сходинку світового рейтингу, Бреді відразу злетить на 13-ту.

Highlights зустрічи Осака - Бреді.