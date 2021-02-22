На ЧС-2021 з біатлону розгорівся скандал: в масстарті українець Прима на вогневому рубежі віджав килимок у норвежця Бйо

Заключною програмою чемпіонату світу з біатлону в словенській Поклюці був чоловічий масстарт.

Перемогу здобув норвезький біатлоніст Стурла Легрейд, який не закрив всього одну мішень на останній стрільбі. Компанію йому на п'єдесталі пошани склали його співвітчизник Йоханнес Дале і француз Кантен Фійон Майє.

Єдиний представник України в цій гонці Артем Прима сумарно пробіг п'ять кіл штрафу і в підсумку фінішував 21-м.

Результати гонки:

Стурла Легрейд (0+0+0+1) 36:27,2 Йоханнес Дале (0+1+1+0) +10,2 Кантен Фійон Майї (1+1+0+0) +12,8

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21. Артем Прима (0+1+1+3) +2:42,6

Саме з українцем пов'язаний скандал, який розгорівся вже після гонки. Виявляється, Артем і норвежець Тар'ї Бйо не поділили килимок на вогневому рубежі.

"Йому не дали нормально стріляти лежачи. Українець відібрав собі 7-й килимок, який повинен бути у Тар'ї. Тар'ї прийшов реально першим, але йому довелося піти в сторону і повернутися на 12-ю установку", - цитує тренера норвежців Егіля Крістіансена NRK.

Свою версію того, що сталося виклав і сам старший Бйо, який на цьому вогневому рубежі втратив багато часу через пошуку вільного килимка і переміщення до нього.

"Це трохи дивно. У мене була висока швидкість на трасі. Я попрямував до 7-ї установці, яка, я впевнений, була моєю. Потім ми підійшли до стрільби, я і українець. Раптом я бачу, що ми обидва заходимо на один килимок! Замість того, щоб лежати на одному килимку, сперечатися і битися, я подумав: добре, я зроблю розворот і знайду вільний килимо", - заявив Тар'ї.

У підсумку, Бйо фінішував шостим. Норвезька збірна спробувала оскаржити час, показане Тар'ї і подала протест, вимагаючи знижку за часом, але протест не був задоволений.

При цьому норвежець не особливо журиться по приводу не задоволеного протесту і вважає, що не це коштувало йому потенційної медалі.

"Немає ніяких правил на такі випадки. Ця історія про те, що спортсмени повинні домовлятися між собою, щоб знайти своє місце. Також гонщики можуть трохи підтримати мою позицію, адже я не вплинув на медалі. Для мене все одно: четверте, п'яте чи шосте місце", - зазначив Тар'ї.