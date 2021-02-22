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Лукаку став першим гравцем в історії, хто забив голи в п'яти міланських дербі поспіль у всіх турнірах

Ромелу підбив результат матчу з "Міланом".

Лукаку став першим гравцем в історії, хто забив голи в п'яти міланських дербі поспіль у всіх турнірах
Ромелу Лукаку
Фото: EPA/UPG

Минулий тиждень став найгіршим для "Мілана" в сезоні. Спочатку в рамках 22-го туру Серії А Rossoneri поступилися "Спеції" - 0:2 і втратили лідерство в чемпіонаті.

Потім серед тижня не змогли утримати в більшості переможний рахунок у Белграді проти "Црвени Звезди" в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи - 2:2.

І завершився тиждень розгромом від "Інтера" в рамках 23-го туру Серії А - 0:3.

Доклав руку до останньої невдачі "Мілана" і форвард Nerazzurri Ромелу Лукаку, який встановив остаточний рахунок в поєдинку на "Сан-Сіро".

Таким чином, 27-річний бельгієць став першим гравцем в історії, який забив гол в п'яти міланських дербі поспіль у всіх турнірах.

Рекордна серія Ромелу почалася 21 вересня 2019 року, коли м'яч форварда допоміг "Інтеру" обіграти "Мілан" (2:0).

Останнім, хто забив гол у чотирьох поспіль Derby della Madonnina в Серії А був форвард "Інтера" Беніто Лоренці.

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