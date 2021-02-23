Ще один гравець "Динамо" перейшов в "Легію"

Слідом за захисником Артемом Шабановим в "Легію" перейшов ще один гравець київського "Динамо" - форвард Назарій Русин підписав орендну угоду до кінця 2021 року, повідомляє офіційний сайт варшавського клубу.

При цьому в договорі прописана опція викупу контракту українця після закінчення терміну оренди.

У нинішньому сезоні Русин провів лише одну гру за "Динамо". Всього за киян нападник провів 41 гру і забив 9 голів.

"Легія" очолює турнірну таблицю польської Екстракласи.