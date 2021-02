Most goals scored in Serie A this season:



🇵🇹 Cristiano Ronaldo (18)

🇧🇪 Romelu Lukaku (17)

🇸🇪 Zlatan Ibrahimovic (14)

🇮🇹 Ciro Immobile (14)

🇨🇴 Luis Muriel (14)



Close at the top. pic.twitter.com/ae3pb22H9p