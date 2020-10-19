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Буффон - перший футболіст, який зіграв 650 матчів у Серії А

Джанлуїджі не збирається зупинятися.

Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Буффон

Легендарний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон вийшов на поле в стартовому складі на матч четвертого туру Серії A проти "Кротоне".

Хоча виїзд у це древнє місто-порт на березі затоки Таранто виявився не зовсім вдалим для "Старої синьйори" (1:1), її 42-річному голкіперові він запам'ятається.

Буффон проти "Кротоне" провів свою 650-ту гру в чемпіонаті Італії. Він став першим гравцем, який досягнув цього.

482 гри Буффон відіграв за "Юве", а ще 168 - за "Парму".

У трійку лідерів за кількістю ігор у Серії A також входять Паоло Мальдіні з "Мілана" (647) і Франческо Тотті з "Роми" (619).

Буффон дебютував в чемпіонаті Італії в листопаді 1995 року. Примітно, що сім із десяти гравців, які вийшли у "старті" "Юве" на гру з "Кротоне", на той момент навіть не народилися.

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