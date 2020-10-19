Роналду не полетів із "Ювентусом" до Києва на матч Ліги чемпіонів

"Ювентус" узяв до столиці України лише 19 гравців.

"Ювентус" завтра в першому турі Ліги чемпіонів зіграє в Києві з "Динамо".

Сьогодні чемпіони Італії останніх 9 років оголосили імена 19 гравців, які вирушили до столиці України.

Серед них не виявилося форварда Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом.

Воротарі: Щенсний, Буффон, Пінсольо.

Захисники: К'єлліні, Даніло, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта.

Півзахисники: Артур, Ремзі, К'єза, Рабьо, Бентанкур, Федеріко Бернардескі, Портанова, Кулусевскі.

Нападники: Мората, Діба.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Ювентус" розпочнеться о 19:55.

Додамо, що на цей матч уже продано щонайменше 9 тис. квитків.