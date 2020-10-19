Роналду не полетів із "Ювентусом" до Києва на матч Ліги чемпіонів

"Ювентус" завтра в першому турі Ліги чемпіонів зіграє в Києві з "Динамо".
Сьогодні чемпіони Італії останніх 9 років оголосили імена 19 гравців, які вирушили до столиці України.
Серед них не виявилося форварда Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом.
Воротарі: Щенсний, Буффон, Пінсольо.
Захисники: К'єлліні, Даніло, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта.
Півзахисники: Артур, Ремзі, К'єза, Рабьо, Бентанкур, Федеріко Бернардескі, Портанова, Кулусевскі.
Нападники: Мората, Діба.
📋⭐️ 𝐎𝐮𝐫 #𝐉𝐮𝐯𝐞𝐔𝐂𝐋 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐊𝐲𝐢𝐯! 🇺🇦#DynamoJuve #ForzaJuve #UCL pic.twitter.com/fyH2SBs28X— JuventusFC (@juventusfcen) October 19, 2020
Нагадаємо, матч "Динамо" - "Ювентус" розпочнеться о 19:55.
Додамо, що на цей матч уже продано щонайменше 9 тис. квитків.