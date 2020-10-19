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Роналду не полетів із "Ювентусом" до Києва на матч Ліги чемпіонів

"Ювентус" узяв до столиці України лише 19 гравців.

Роналду не полетів із "Ювентусом" до Києва на матч Ліги чемпіонів
Фото: isport.ua

"Ювентус" завтра в першому турі Ліги чемпіонів зіграє в Києві з "Динамо"

Сьогодні чемпіони Італії останніх 9 років оголосили імена 19 гравців, які вирушили до столиці України.

Серед них не виявилося форварда Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом.

Воротарі: Щенсний, Буффон, Пінсольо.

Захисники: К'єлліні, Даніло, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта.

Півзахисники: Артур, Ремзі, К'єза, Рабьо, Бентанкур, Федеріко Бернардескі, Портанова, Кулусевскі.

Нападники: Мората, Діба.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Ювентус" розпочнеться о 19:55.

Додамо, що на цей матч уже продано щонайменше 9 тис. квитків.

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