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Ультрас "Динамо" провели вогненну акцію протесту у Львові

Матч "біло-синіх" супроводжувався акцією.

Фото: isport.ua

У рамках шостого туру чемпіонату України київське "Динамо" вирушило до Львова, де продовжило свою переможну ходу в матчі проти "Руху" (2:0).

Разом з командою на поєдинок прибули і ультрас "біло-синіх". Уболівальники не змогли потрапити на стадіон, однак провели акцію протесту біля "Арени Львів".

"Суркіси не зможуть ховати команду від глядачів вічно", - йдеться у зверненні вболівальників у Telegram.

Нагадаємо, вже завтра "Динамо" домашнім матчем проти "Ювентуса" стартує в Лізі чемпіонів. І МОЗ дозволило присутність глядачів на цьому матчі.

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