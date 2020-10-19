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У рамках шостого туру чемпіонату України київське "Динамо" вирушило до Львова, де продовжило свою переможну ходу в матчі проти "Руху" (2:0).

Разом з командою на поєдинок прибули і ультрас "біло-синіх". Уболівальники не змогли потрапити на стадіон, однак провели акцію протесту біля "Арени Львів".

"Суркіси не зможуть ховати команду від глядачів вічно", - йдеться у зверненні вболівальників у Telegram.

Нагадаємо, вже завтра "Динамо" домашнім матчем проти "Ювентуса" стартує в Лізі чемпіонів. І МОЗ дозволило присутність глядачів на цьому матчі.