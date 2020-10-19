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Найкращий захисник АПЛ минулого сезону і найкращий гравець Ліги чемпіонів-2018/19 вибув до кінця сезону через травму

"Ліверпуль" втратив Вірджила Ван Дейка.

Вірджил Ван Дейк
Фото: EPA/UPG
Вірджил Ван Дейк

В останньому турі Англійської прем'єр-ліги в мерсисайдському дербі між "Евертоном" і "Ліверпулем" (2:2) "червоні" протягом зустрічі мусили замінити Вірджила Ван Дейка.

Голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд просто врізався в праве коліно захисника "Ліверпуля", і бути б пенальті, але система VAR визначила, що тієї миті віцекапітан "червоних" уже перебував поза грою.

Момент зіткнення
Фото: EPA/UPG
Момент зіткнення

З "Гудісон Парку" Ван Дейка доправили у госпіталь до профільного фахівця.

Пресслужба "Ліверпуля" офіційно підтвердила найгірші побоювання, що Ван Дейк пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна і тепер прямує на операцію.

За попередніми даними, стадія реабілітації після такої травми може тривати близько 7-8 місяців.

Тож сезон для нідерландця можна вважати завершеним.

Для "Ліверпуля" ситуація ускладнюється тим фактом, що влітку "червоні" вирішили не запрошувати захисника на заміну проданому в "Зеніт" Деяну Ловрену.

У Юргена Клоппа залишилися лише два центральні захисники: Жоель Матіп і Джо Гомес. Правда, на цій позиції може зіграти Фабіньо.

Уже післязавтра "Ліверпуль" матчем проти "Аякса" стартує в Лізі чемпіонів.

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