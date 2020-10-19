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Ібрагімович переміг ковід і допоміг Rossoneri виграти міланське дербі

Швед став найстаршим гравцем, який забивав у "Дербі делла Мадонінна".

Ібрагімович переміг ковід і допоміг Rossoneri виграти міланське дербі
Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG

Дубль Златана Ібрагімовича в рамках матчу четвертого туру Серії А приніс перемогу "Мілану" над "Інтером" - 2:1.

Нагадаємо, що наприкінці вересня було оголошено, що Златан здав позитивний тест на COVID-19.

Відзначимо, що швед став найстаршим гравцем, який забивав у міланському дербі, - 39 років і 14 днів.

Додамо, що Ібрагімович зумів побити рекорд свого співвітчизника Нільса Лідхольма, який забивав в аналогічному дербі в березні 1961 року у віці 38 років, 5 місяців і 18 днів.

Завдяки цій перемозі "Мілан" вийшов на перше місце зі 100% показником: 4 гри - 4 перемоги. Щодо "Інтера", то підопічні Антоніо Конте мають 7 очок.

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