Дубль Златана Ібрагімовича в рамках матчу четвертого туру Серії А приніс перемогу "Мілану" над "Інтером" - 2:1.
Нагадаємо, що наприкінці вересня було оголошено, що Златан здав позитивний тест на COVID-19.
Відзначимо, що швед став найстаршим гравцем, який забивав у міланському дербі, - 39 років і 14 днів.
Додамо, що Ібрагімович зумів побити рекорд свого співвітчизника Нільса Лідхольма, який забивав в аналогічному дербі в березні 1961 року у віці 38 років, 5 місяців і 18 днів.
Завдяки цій перемозі "Мілан" вийшов на перше місце зі 100% показником: 4 гри - 4 перемоги. Щодо "Інтера", то підопічні Антоніо Конте мають 7 очок.