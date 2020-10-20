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Уряд Японії відреагував на інформацію про кібератаки Росії на Олімпіаду-2020

Свою заяву зробив також оргкомітет ОІ.

Уряд Японії відреагував на інформацію про кібератаки Росії на Олімпіаду-2020
Фото: Kazuhiro NOGI

Генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като відреагував на заяву Великобританії і США, які звинуватили Росію в спробі зірвати Олімпійські ігри-2020 за допомогою кібератак.

"Нам відомо про заяву уряду Великобританії. Наша країна дуже цікавиться, збирає інформацію й аналізує все, що стосується кіберпростору.

Я хотів би утриматися від коментарів щодо кожного окремого факту, інформації про них і аналізу. Не можна ігнорувати кібератаки, які діють шкідливо, розгойдувати основи демократії", - наводить слова чиновника championat.com.

Також прокоментував інформацію про кібератаки Росії оргкомітет Олімпіади-2020.

"У світлі організації Олімпіади ми ведемо підготовку і вживаємо заходів. На цифрові платформи, що належать оргкомітету, безперервно відбуваються атаки різного масштабу, але в останні роки не було шкоди, що могла б істотно вплинути на роботу", - наводить заяву оргкомітету championat.com, посилаючись на телеканал NHK.

Нагадаємо, британські та американські офіційні особи назвали номер підрозділу російської військової розвідки, що нібито здійснював кібератаки з метою не допустити проведення Олімпіади і Паралімпіади в столиці Японії. В обвинувальному висновку Міністерства юстиції США сказано, що 6 членів підрозділу зіграли ключову роль у нападах на цілі, включаючи, зокрема, французькі вибори 2017 року і зимову Олімпіаду-2018 року в Південній Кореї.

Звинувачення вже оголошено підозрюваним. Британські офіційні особи заявили, що хакери також провели кіберрозвідувальні операції проти організаторів токійських Ігор 2020 року, які були перенесені через спалах коронавірусу.

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