Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила про інноваційне рішення - вона створила новий дивізіон у важкій вазі.
Нова вагова категорія матиме обмеження до 101,6 кілограма, між крузервейтом (від 79,5 до 86,2 кг) і суперважкою вагою (від 101,6 кг), повідомляє Boxing Social.
Президент WBC Маурісіо Сулейман пояснив необхідність створення дивізіону тим, що суперважкоатлети стають з роками дужчими.
Зазначимо, що нині Heavyweight починається з ваги 90,7 кг.
Більш детальна інформація з'явиться в жовтні. Назва нового дивізіону поки що залишається невідомою.
NEW WEIGHT CLASS SET ✅— Boxing Social (@boxing_social) October 17, 2020
⚖️ Cruiserweight 👉 190lbs
⚖️ New division 👉 224lbs
⚖️ Heavyweight 👉 224+
🔰 @wbcmoro confirms that the @WBCBoxing will unveil a new weight class starting in November. 🗓
📺 https://t.co/Vr5Fq9ZjYC
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