Вона матиме обмеження до 101,6 кг.

Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила про інноваційне рішення - вона створила новий дивізіон у важкій вазі.

Нова вагова категорія матиме обмеження до 101,6 кілограма, між крузервейтом (від 79,5 до 86,2 кг) і суперважкою вагою (від 101,6 кг), повідомляє Boxing Social.

Президент WBC Маурісіо Сулейман пояснив необхідність створення дивізіону тим, що суперважкоатлети стають з роками дужчими.

Зазначимо, що нині Heavyweight починається з ваги 90,7 кг.

Більш детальна інформація з'явиться в жовтні. Назва нового дивізіону поки що залишається невідомою.