Українці за кордоном: жахлива травма Малиновського, результативний матч Довбика та дебют Ярмолюка

Про те, як українські футболісти зіграли на минулому тижні – на LB.ua.

Руслан Малиновський вилетів надовго, Артем Довбик почав закохувати в себе італійських тіфозі, а Єгор Ярмолюк уперше вийшов у стартовому складі своєї команди.

Артем Довбик (ліворуч) з "Роми" під час матчу проти "Удінезе".

АПЛ

У рамках 5 туру Англійської прем’єр-ліги «Вест Гем» приймав «Челсі». Український півзахисник Михайло Мудрик провів увесь матч на лаві запасних. Лондонське дербі між командами завершилося з розгромним рахунком на користь «Челсі» – 0:3.

Героєм поєдинку став Ніколас Джексон, який оформив дубль у ворота «молотобійців». На початку другого тайму Джексон відзначився результативною передачею на Палмера, який з льоту потужно пробив у ворота Ареоли. Наразі «Челсі» Мудрика посідає 5 місце у турнірній таблиці АПЛ.

У іншому матчі «Лестер» зустрівся з «Евертоном». Віталій Миколенко, який виступає за «ірисок», не потрапив у заявку на гру через хворобу.

На старті поєдинку «Евертон» діяв набагато гостріше за суперника. Тож уже на 12 хвилині зусиллями Ллімана Ндіайє був нагороджений швидким голом.

Однак, втримати свою перевагу підопічним Шона Дайча не вдалося. На 74-й хвилині «Лестер» дотиснув суперника та зрівняв рахунок у матчі. Зрештою, матч завершився мінімальною нічиєю 1:1. Після 5 турів «Евертон» набрав лише один заліковий бал та посідає передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Фото: EPA/UPG Українець Ілля Забарний з "Борнмута" йде у підкат проти Мохаммеда Салаха з "Ліверпуля" у матчі АПЛ.

У іншому матчі Англійської прем'єр-ліги «Борнмут» зустрівся з «Ліверпулем». Український представник «вишень» Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі та провів весь матч. Щоправда, допомогти команді здолати «мерсисайдців» не зумів. Команда Арне Слота з розгромним рахунком обіграла «Борнмут» (3:0).

Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor Єгор Ярмолюк.

Дебютом у стартовому складі «Брентфорду» в АПЛ у суботу відзначився Єгор Ярмолюк. Український атакувальний півзахисник уперше вийшов на поле у стартовому складі після виходу команди в елітний дивізіон Англійської прем'єр-ліги. Українець одразу мав демонструвати свій клас, адже його команда грала проти лондонського "Тоттенгему", а це команда не з простих. Уже на першій хвилині «Брентфорд» відкрив рахунок у матчі, однак відповідь від «шпор» не довелося довго чекати. На 8-й хвилині зустрічі Домінік Соланке зрівняв рахунок у матчі. Ще до перерви, на 28 хвилині, «Тоттенгем» забив удруге, а після перерви дотиснув «бджіл», оформивши третій гол на 58 хвилині гри. Єгор Ярмолюк провів 63 хвилини на полі.

Найочікуванішим матчем туру стала зустріч між «Манчестер Сіті» та «Арсеналом». Гравець «Арсеналу» та збірної України Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч. Як повідомили на офіційному сайті «канонірів», українця турбує литковий м’яз. Терміни відновлення Олександра наразі невідомі.

Першими у матчі відзначилися «містяни» – на 9 хвилині Ерлінг Голанд потужно пробив у ворота «Арсеналу», вийшовши віч-на-віч з голкіпером. На 22 хвилині Калафіорі зрівняв рахунок у грі. Ще до перерви «каноніри» вирвалися уперед, але втримати свою перевагу не зуміли.

Другий тайм «Арсенал» провів у меншості, адже на 45+8 хвилині червону картку отримав півзахисник Леандро Троссар. На останніх компенсованих арбітром хвилинах завдяки голу Стоунса «Манчестер Сіті» уникнув поразки. У підсумку матч завершився нічиєю – 2:2. Команда Олександра Зінченка посідає 4 сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Серія А

В італійській Серії А в суботу «Венеція» приймала «Дженоа» Малиновського. Руслан вийшов на матч у стартовому складі. Перший тайм завершився з нулями на табло. Одразу на старті другого тайму наш земляк зазнав вкрай серйозної травми. Руслана Малиновського забрали з поля на ношах. Як повідомила пресслужба «Дженоа», після матчу в Руслана діагностувати вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки правої щиколотки.

Фото: ФК Дженоа Українець Руслан Малиновський у матчі проти "Венеції" у Серії А.

Травма українця негативно вплинула на команду – у підсумку «червоно-сині» пропустили два м'ячі у власні ворота.

У іншому матчі італійського чемпіонату «Удінезе» зустрівся з «Ромою». На хвилі розмов про звільнення головного тренера римлян Даніеле Де Россі вболівальники збірної України почали хвилюватися за майбутнє українського форварда Артема Довбика. Саме італійський спеціаліст хотів бачити нападника у своїй команді.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик (по центру) у матчі проти Удінезе в Серії А.

На матч 5 туру Артем Довбик вийшов у стартовому складі. Перший гол у матчі забив саме українець. На 19-й хвилині після передачі Ель-Шаараві Артем завдав сильного удару у правий кут воріт – 0:1.

На 29-й хвилині Довбик міг подвоїти перевагу римлян. Захисник команди суперника невдало скинув м'яч точнісінько у ноги українцю, однак Артем пробив значно вище воріт. Наприкінці матчу Довбик записав на свій рахунок асист.

Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу «Роми» на виїзді – 3:0. Це перша перемога «джалороссі» у цьому сезоні. Наразі вони посідають 10 місце у турнірній таблиці.

Ла Ліга

У Ла Лізі «Валенсія» приймала «Жирону» в рамках 6 туру чемпіонату Іспанії. Віктор Циганков, що захищає кольори «Жирони», провів матч на лаві запасних. Головний тренер каталонців Мітчел дав перепочити українцеві після виснажливого дебютного матчу в Лізі чемпіонів проти ПСЖ. Перший тайм завершився без голів. Однак, вже на старті другої половини зустрічі «Валенсія» за 2 хвилини оформила одразу два голи у ворота каталонців, які стали для «кажанів» переможними. За підсумками 6 турів «Жирона» посідає 12 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Суперліга Греції

У чемпіонаті Греції відбувся матч між «Арісом» та «Олімпіакосом». Український футболіст, що виступає за «Олімпіакос», Роман Яремчук розпочав гру на лаві запасних. Господарі поля зуміли організувати швидкий гол на 6-й хвилині. Згодом «Аріс» забив удруге: на 41-й хвилині у ворота «червоно-білих відзначився Лоренсо Морон Гарсія. У середині другого тайму, на 69-й хвилині, Роман Яремчук вийшов на поле. Наприкінці поєдинку гості відзначилася єдиним забитим м'ячем зусиллями Аюб Ель-Каабі. У підсумку «Олімпіакос» зазнав першої поразку у цьому сезоні. Наразі команда Яремчука після п'яти турів має десять очок та займає третє місце турнірної таблиці чемпіонату Греції.

Прімейра Ліга Португалії

У понеділок відбувся матч 6 туру між «Боавішта» та «Бенфікою», у якій виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Трубін є незамінним гравцем «Бенфіки», тож цього разу він уже традиційно вийшов у старті.

Фото: EPA/UPG Анатолій Трубін у складі "Бенфіки".

Вже на 11 хвилині зустрічі «орли» відкрили рахунок у матчі – Павлідіс впритул до голкіпера «Боавішти» у дотик пробив – 0:1. Оркун Кьокчу подвоїв перевагу «Бенфіки» на 31 хвилині.

У другому таймі в компенсований час Кабрал зробив рахунок розгромним. Анатолій Трубін оформив 3 сейви та зберіг ворота лісабонського клубу сухими. Наразі «Бенфіка» посідає 3 місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.