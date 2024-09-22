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​Сьогодні відбудеться центральний матч 5-го туру АПЛ - "Манчестер Сіті" - "Арсенал"

Гра відбудеться розпочнеться о 18:30.

​Сьогодні відбудеться центральний матч 5-го туру АПЛ - "Манчестер Сіті" - "Арсенал"
"Арсенал"
Фото: EPA/UPG

Cьогодні відбудеться центральний поєдинок п'ятого тур Англійської прем'єр-ліги між "Манчестер Сіті" та лондонським "Арсеналом"

Гра відбудеться в Манчестері на стадіоні "Етіхад" і розпочнеться о 18:30.

У двох попередніх сезонах саме ці дві команди вели боротьбу за чемпіонський титул. Цього разу городяни та каноніри знову зійдуться у статусі лідерів чемпіонату, хоча сезон тільки починається.

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" і "Арсенала" налічує цілих 214 матчів. Перевага в них - на боці канонірів: 101 перемога при 66-ти у суперника та 47-ми нічиїх. 

Що ж до прогнозу на цей матч, то експерти Favbet пропонують такі коефіцієнти на цей суперматч: перемога "Ман Сіті" - 1.84, нічия - 3.80, перемога "Арсенала" - 5.10. 

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