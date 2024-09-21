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Джошуа і Дюбуа боротимуться за пояс IBF, яким володів Усик

У червні українець відмовився від поясу і "подарував" його двом колишнім суперникам. 

Джошуа і Дюбуа боротимуться за пояс IBF, яким володів Усик
Ентоні Джошуа и Даніель Дюбуа
Фото: IMAGO / PA Images

Сьогодні володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа проведе поєдинок проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа

Двобій відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні і розпочнеться приблизно о 00:15 за київським часом.

На кону стоятиме титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF, від якого відмовився українець Олександр Усик. У червні він записав звернення до Джошуа та Дюбуа, в якому заявив про те, що "дарує" їм пояс за версією IBF. Саме ця організація раніше погрожувала відібрати в Усика титул через те, що він не провів обов'язковий захист проти претендента. Нині цей статус має Дюбуа, який 1 червня переміг хорвата Філіпа Хрговича. 

Зазначимо, що Усик двічі перемагав Джошуа рішенням суддів і нокаутував Дюбуа.

Ентоні Джошуа старший Дюбуа на 7 років, йому 34. Він також на 2,5 см вищий. Обидва боксера б'ються в ортодоксальній стійці.

Джошуа - більш досвідчений боксер, він провів на 8 боїв більше і дебютував у 2013 році. Перший професійний бій Дюбуа відбувся у 2017 році.

Ентоні Джошуа виходить на бій, займаючи 1 місце за версією WBO, 3 місце за версією IBF і 2 місце за версією The Ring у суперважкій вазі. 

Даніель Дюбуа наразі посідає 6-ту сходинку рейтингу The Ring у надважкій вазі.

Джошуа востаннє бився 6 місяців і 13 днів тому, а Дюбуа - 3 місяці і 20 днів тому.

Поки що Джошуа та Дюбуа провели останню дуель поглядів - першим погляд відвів Дюбуа.

Експерти Favbet вважають, що переможцем цього бою стане Ентоні Джошуа з коефіцієнтом 1,29. На перемогу Даніеля Дюбуа пропонується коефіцієнт 4,10.

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