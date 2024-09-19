Злива у Болоньї і помилка Судакова: «Шахтар» стартує з нічиєї у Лізі чемпіонів

У середу, 18 вересня, відбувся матч 1-го туру Ліги чемпіонів сезону 2024/25 між італійською «Болоньєю» та українським «Шахтарем».

Георгій Судаков (праворуч) йде в обіграш у матчі проти "Болоньї" у Лізі чемпіонів УЄФА.

Для «Болоньї» цей матч мав особливе значення. Протягом останніх 20 років клуб не мав великих успіхів на внутрішній арені, навіть двічі вилітав до нижчого дивізіону італійського чемпіонату. Однак усе змінилося в сезоні 2023/2024. Під керівництвом Тьяго Мотти «Болонья» провела дивовижну кампанію, посівши 5-те місце в італійській Серії А, та здобула право на участь у Лізі чемпіонів.

«Шахтар» же потрапив до турніру, ставши чемпіоном УПЛ минулого сезону. Очевидно, саме «гірники» були фаворитами матчу.

Поєдинок у Болоньї розпочався під час сильної зливи, яка тривала увесь день.

Фото: shakhtar.com Микола Матвієнко (праворуч) у матчі проти "Болоньї" у Лізі чемпіонів.

Вже на 2-й хвилині зустрічі «гірники» здобули право на пенальті. Матвієнко виконав закидання у штрафний на Егіналду, проти якого грубо зіграв Пош. Арбітр без зволікань одразу показав захисникові жовту картку та вказав на позначку. До м’яча підійшов Георгій Судаков – він м’яко запустив м’яч у лівий кут, а Лукаш Скорупський намертво забрав ігровий прилад до рук.

Фото: shakhtar.com Георгій Судаков пробиває пенальті у матчі з "Болоньєю" у Лізі чемпіонів.

На 32-й хвилині «Шахтар» отримав право на штрафний удар. Георгій Судаков подав у центр штрафного майданчика, а Скорупський на виході вибив мʼяч кулаком та нокаутував Данила Сікана. Форвард отримав сильний удар ліктем у ніс. Продовжити гру нападник донецького «Шахтаря» не зміг, тож на 35-й хвилині «гірники» провели вимушену заміну: Невертон вийшов на поле замість Сікана.

Фото: shakhtar.com Голкіпер "Болоньї" Скорупський грає на виході у матчі проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.

За декілька хвилин Юхим Конопля отримав ушкодження у боротьбі з Кастро, а «Шахтар» виконав другу вимушену заміну в матчі: Юхима замінив Вінісіус Тобіас.

На 45+7 хвилині «Болонья» виконала свій перший удар у площину воріт: Ндоє з лівого флангу віддав передачу на Кастро, який набігав на голкіпера «гірників», але переграти його так і не зумів – Різник вибив м'яч на кутовий.

Зрештою перший тайм завершився з нулями на табло. На дві команди у першій половині зустрічі було лише 2 удари у площину воріт. У володінні м'ячем не значно переважав «Шахтар» – 56 відсотків проти 44 у «Болоньї».

Фото: shakhtar.com Артем Бондаренко б'є по воротах у матчі проти "Болоньї" у Лізі чемпіонів.

Після перерви, на 48-й хвилині, небезпечним моментом у матчі відзначилися господарі поля: Фаббіан на швидкості увірвався до штрафного майданчика та низом пробив у ближній кут воріт – Дмитро Різник врятував.

За 4 хвилини Фаббіан знову опинився на ударній позиції. Джованні поруч з воротарським майданчиком опинився сам на сам з голкіпером і з кількох метрів впевнено пробив – Різник виконав надзвичайно потужний сейв у матчі.

На 90+5 хвилині гольовим шансом не скористався Ндоє: швейцарський футболіст виграв підбір і пробив по воротах, однак м'яч опинився точно у руках голкіпера «Шахтаря».

Фото: shakhtar.com Невертон з "Шахтаря" подає у штрафний майданчик "Болоньї" у матчі Ліги чемпіонів.

Донецький клуб у другому таймі ударами у площину не відзначився… За підсумками 90-хвилинного протистояння можна зробити висновок, що «гірники» стримано грали на нічию, натомість «Болонья» прагнула здобути перемогу у матчі.

Фінальний свисток арбітра зафіксував безгольову нічию в Італії.

Фото: shakhtar.com Тарас Степаненко після поєдинку з "Болоньєю" у Лізі чемпіонів.

У наступному матчі донецький «Шахтар» зіграє проти «Атланти». Матч відбудеться 2 жовтня.