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"Шахтар" на виїзді зіграє з "Болоньєю" у 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" на виїзді зіграє з "Болоньєю" у 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів
Футболісти "Шахтаря".
Фото: shakhtar.com

Сьогодні донецький "Шахтар" стартує в основному раунді нового сезону Ліги чемпіонів і зіграє проти італійської "Болоньї".

Матч відбудеться на стадіоні "Ренато Даль’Ара" і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Гру обслуговуватиме норвезька бригада арбітрів: головний суддя Рохіт Саггі, асистенти Мортен Єнсен та Андерс-Олав Дале. Арбітр VAR Жером Брісар (Франція).

Команди вперше зустрінуться у офіційному матчі.

"Болонья" – дебютант основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Клуб, заснований у 1909 році, за свою історію 7 разів ставав чемпіоном Італії, щоправда, 6 титулів були виграні ще до 1941 року, а останнє золото датується сезоном-1963/64. 

Востаннє у європейських турнірах "Болонья" брала участь у серпні 2002-го, коли у фіналі Кубка Інтертото програла "Фулгему". В останні 2 десятиріччя клуб не мав великих успіхів на внутрішній арені й навіть двічі вилітав до Серії В. Проте все змінилося в сезоні-2023/24, коли "Болонья" під керівництвом Тьяго Мотти провела видатну кампанію і посіла 5-те місце в італійській Серії А, здобувши право на участь у Лізі чемпіонів.

Окрім "Болоньї", "Шахтар" також гратиме проти: “Баварії” (удома), “Борусії” Д (на виїзді), “Аталанти” (удома), “Арсеналу” (на виїзді), “Янг Бойз” (удома), PSV (на виїзді) та “Бреста” (удома). 

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають, що "Шахтар" - аутсайдер зустрічі. Можливість перемоги оцінюють у 4,10. Трохи більше вірять у нічию - 3,50. На виграш "Болоньї" пропонується коефіцієнт 1,99.

Новий сезон Ліги чемпіонів старував учора, 17 вересня. В розіграші турніру візьмуть участь 36 команд. Про новий формат змагань, суперників "Шахтаря" та головних фаворитів розіграшу читайте в матеріалі LB.ua.

 

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