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Стали відомі претенденти на посаду голови МОК

У списку кандидатів перебувають сім людей.

Стали відомі претенденти на посаду голови МОК
Прапор МОК
Фото: olympics.com

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив список кандидатів на посаду голови організації. 

Про це повідомляє пресслужба МОК.

МОК призначив нові вибори президента організації, оскільки термін перебування на посаді президента МОК Томаса Баха закінчується у березні 2025 року. 

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На посаду президента МОК претендують:

  • Морінарі Ватанабе — президент Міжнародної федерації гімнастики
  • Фейсал Аль-Хусейн — член комітету МОК
  • Кірсті Ковентрі — 2-разова олімпійська чемпіонка з плавання.
  • Юган Еліяш — президент Міжнародної федерації лижного спорту
  • Девід Лаппартьєн — президент Міжнародного союзу велосипедистів
  • Хуан Антоніо Самаранча — віцепрезидент комітету МОК
  • Себастьян Коу — президент Міжнародної федерації легкої атлетики

У січня 2025 року на закритому засіданні МОК у Лозанні кандидати оголосять свої програми. 

Вибори відбудуться на сесії МОК, яка пройде в Греції з 18 по 21 березня 2025 року.

Чинний президент МОК Томас Бах вирішив не переобиратися, оскільки заборонено перебувати на цій посаді більше 12 років. Він займає цю посаду з 2013 року. 

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