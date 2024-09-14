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Повернення на "Арену Львів": "Шахтар" зіграє проти "Карпат" у матчі 6-го туру УПЛ

Матч розпочнеться о 18:00.

Повернення на "Арену Львів": "Шахтар" зіграє проти "Карпат" у матчі 6-го туру УПЛ
Футболісти "Шахтаря"
Фото: shakhtar.com

Сьогодні в рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між донецьким "Шахтарем" та львівськими "Карпатами".

Матч відбудеться у Львові і розпочнеться о 18:00.

Гру обслуговуватиме суддівська колегія на чолі з Андрієм Коваленком. Асистенти – Володимир Думенко та Ярослав Поважний. Під час гри буде використовуватися система VAR (арбітр – Володимир Новохатній).

"Шахтар" уже має 2 перемоги та 2 поразки в 4 стартових матчах чемпіонату і зараз посідає 9 місце в турнірній таблиці УПЛ із 6 очками (різниця м’ячів: 9–5). При цьому у "гірників" залишається гра в запасі, оскільки матч попереднього туру проти "Кривбасу" був перерваний на 50-й хвилині з рахунком 1:0 на користь "гірників" через тривалу повітряну тривогу в Кривому Розі.

Під час вересневої міжнародної паузи 10 футболістів "Шахтаря" зіграли за національну та молодіжну збірні.  

"Карпати" свій дебютний сезон в УПЛ  розпочали нічиєю з "Вересом" (0:0) та перемогою над "Кривбасом" (3:0), після чого поступилися київському "Динамо" (1:3) та черкаському ЛНЗ  (1:2). У минулому матчі команда Владислава Лупашка розділила очки з "Ворсклою" (1:1). Тож після 5 турів "Карпати" набрали 5 очок (різниця м’ячів 6–6) і посідають 11 місце в чемпіонаті. Крім того, галичани впевнено пройшли 1/8 фіналу Кубка України, здолавши одеський "Чорноморець" (3:0).

"Шахтар" і новостворені "Карпати" ще не зустрічалися в офіційних матчах, але провели товариську гру у Львові 15 березня 2024 року. Зустріч завершилася внічию (2:2). 

Що ж до прогнозів на цей матч, то експерти Favbet, вважають фаворитами підопічних Маріно Пушича. Так, на перемогу "Шахтаря" пропонується коефіцієнт 1.25, тоді як потенційний успіх "Карпат" оцінюється показником 14.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.10. Також пропонується ще один цікавий варіант - це гол "Карпат" - коефіцієнт 2.1.

Зазначимо, що ще 10 років тому, після захоплення російськими терористами "Донецька", "Шахтар" перебрався грати на “Арену Львів”, але незабаром поїхав грати до Харкова.  

Як відомо, в новому розіграші УПЛ беруть участь 16 команд, зокрема й троє новачків. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "УПЛ-2024/2025: усе про новий сезон чемпіонату України з футболу".

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