Молодіжна збірна України з футболу перемогла Північну Ірландію

10 вересня відбувся матч 8 туру відбіркового турніру Євро-2025 з футболу, в якому молодіжна збірна України перемогла Північну Ірландію.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У складі збірної України голи забили Назар Волошин (10) та Максим Брагару (30). У збірної Північної Ірландії гол забив Аллен (80, пен).

Таким чином Україна гарантувала собі місце на Євро-2025. Навіть якщо українська молодіжка посяде друге місце у групі, то стане однією з трьох найкращих команд з других місць.

Зараз молодіжна збірна України має максимальні 24 бали, у найближчого переслідувача Англії - 19.

Наступний матч українці проведуть 11 жовтня проти збірної Англії, 15 жовтня відбудеться остання гра відбору проти Сербії.