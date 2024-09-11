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Молодіжна збірна України з футболу перемогла Північну Ірландію

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Молодіжна збірна України з футболу перемогла Північну Ірландію
Молодіжна збірна України з футболу
Фото: Анатолій Репін

10 вересня відбувся матч 8 туру відбіркового турніру Євро-2025 з футболу, в якому молодіжна збірна України перемогла Північну Ірландію. 

Про це повідомила пресслужба УАФ

У складі збірної України голи забили Назар Волошин (10) та Максим Брагару (30). У збірної Північної Ірландії гол забив Аллен (80, пен).

Таким чином Україна гарантувала собі місце на Євро-2025. Навіть якщо українська молодіжка посяде друге місце у групі, то стане однією з трьох найкращих команд з других місць. 

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Зараз молодіжна збірна України має максимальні 24 бали, у найближчого переслідувача Англії - 19.

Наступний матч українці проведуть 11 жовтня проти збірної Англії, 15 жовтня відбудеться остання гра відбору проти Сербії.

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