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Молодіжна збірна України зіграє з Північною Ірландією у матчі відбору Євро-2025

Наразі синьо-жовті лідирують у групі з 21 очками.

Молодіжна збірна України зіграє з Північною Ірландією у матчі відбору Євро-2025
Молодіжна збірна України з футболу
Фото: Пресслужба УАФ

У вівторок, 10 вересня, молодіжна збірна України зіграє свій восьмий матч у кваліфікації до Євро-2025 (U21). 

Українці у гостях зустрічатимуться з Північною Ірландією. Гра розпочнеться о 21:45.

Синьо-жовті лідирують у групі з 21 очками, випереджаючи Англію (19 з 24). 6 вересня наша збірна в Ризі обіграла команду Сербії (2:1), забезпечивши собі як мінімум плей-оф. 

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом збірну України. Коефіцієнт на перемогу синьо-жовтих пропонується 1,56, на перемогу Північної Ірландії - 6,10. Нічию оцінюють в 4,10.

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