​Перша ракетка світу Сіннер зіграє проти американця Фрітца у фіналі US Open-2024.

Перша ракетка світу Яннік Сіннер зіграє проти американця Тейлора Фрітца у фіналі чоловічого одиночного розряду US Open-2024.

Поєдинок відбудеться сьогодні і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Сіннер став першим в історії італійським тенісистом, який зіграє в одиночному чоловічому фіналі на US Open.

Фрітц вперше вийшов до фіналу турніру Grand Slam. Також він став першим американцем в одиночному чоловічому фіналі US Open із 2006 року, тоді у вирішальному матчі зіграв Енді Роддік.

Опоненти раніше зустрічалися двічі, та мають по одній перемозі.

Експерти Favbet віддають перевагу італійцю. На перемогу Сіннера пропонується коефіцієнт 1,24, а на Фрітца - 4,50.

US Open - 2024 проходить з 26 серпня по 8 вересня. Чинним чемпіоном чоловічого турніру є сербський тенісист Новак Джокович, який залишив змагання вже у третьому колі.