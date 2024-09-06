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Молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Сербією

Ця перемога гарантує Україні щонайменше участь у плей-оф відбору.

Молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Сербією
Молодіжна збірна України з футболу
Фото: Анатолій Репін

Сьогодні, 6 вересня молодіжна збірна України з футболу провела поєдинок у відборі на Євро-2025 (U-21) проти команди Сербії.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Матч закінчився вольовою перемогою України з рахунком 2:1 (Волошин (34), Ярмолюк (58, з пенальті) - Баждар (7).

Ця перемога гарантує Україні щонайменше участь у плей-оф відбору, оскільки нижче третього місця в групі наша збірна вже не опуститься.

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Україні залишилось зіграти три матчі - зі збірними Північної Ірландії, Англії та Сербії.

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступатимуть 16 команд: Словаччина та ще 15 збірних, що приєднаються до неї за результатами відбору.

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