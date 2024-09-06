Колишній боксер Володимир Кличко відкрив унікальний боксерський майданчик просто неба в Броварському вищому училищі фізичної культури.

Про це повідомляється на сайті Klitschko Foundation.

Майданчик площею 280 м² включає шість мінірингів, тренажерну зону, зону кросфіту та мультифункціональне поле для баскетболу та футболу. Це — перший в Україні простір такого формату, покликаний підтримати розвиток молодих спортсменів, йдеться у повідомленні фонду.

Фото: Klitschko Foundation Боксерські ринги майданчика.

«Щоразу коли я звертаюся до закордонних благодійників допомагати Україні, підтримувати зусилля нашого Фонду, я говорю про українську молодь. Про її креативність, силу, шалену вмотивованість. І про те, як наша молодь хоче жити та розвиватися. В умовах, коли Росія прагне знищити українців, знищити наше майбутнє. Тому наш Фонд і наші партнери інвестують в майбутнє України – у молодь», — заявив Володимир Кличко під час відкриття унікального спортивного майданчика.

Проєкт реалізовано за підтримки німецького благодійного фонду Ein Herz für Kinder. Він мав стати другим простором для розвитку молодих боксерів після Центру боксу – проєкту, який Фонд планував втілити за підтримки Світового боксерського конгресу WBC у Маріуполі. Наприкінці 2021 року вже був готовий план будівництва та надані всі погодження. Проте, через повномасштабне російське вторгнення проєкт не був реалізований.

«Поле для втілення мрії перетворилось на поле бою. Але ми боротимемось, щоб одного дня здійснити проєкт і в Маріуполі. Тим часом продовжуємо будувати й розвивати там, де можемо. І цей майданчик, який ми відкриваємо сьогодні, є свідченням того, що жодні обставини не зможуть зламати нашої віри та нашого прагнення до кращого майбутнього для наших дітей», – зазначила директорка Klitschko Foundation Ангеліна Осадча.

Фото: Klitschko Foundation Відкриття майданчика.

Раніше повідомлялося, що Klitschko Foundation передав апарати нового покоління для УЗД-діагностики столичному Перинатальному центру та Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. Крім того, фонд направив 22 тонни будівельних матеріалів лікарні «Охматдит» для відновлення пошкоджених ракетною атакою 8 липня корпусів.