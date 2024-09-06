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Сестри Музичук не стали переможницями шахового жіночого Гран-прі в Тбілісі.

Взагалі-то жіночий шаховий турнір Гран-прі у Тбілісі пройшов не дуже помітно й захопливо. Майже усі учасниці грали з оглядкою на тили. Тому і результати були відповідні. Лише у двох шахісток більше виграшів та програшів, ніж нічиїх. Причому, одна з них явний аутсайдер змагання – Сарасадат Хадемалшеріх (Іспанія).

Сестри Музичук не стали переможницями шахового жіночого Гран-прі в Тбілісі.
Анна і Марія Музичук
Фото: ЛОШФ

Українські учасниці також не вражали агресивністю. Щоправда, вони майже до кінця не зазнали жодної поразки, проте й перемог у них не густо. Щоправда, треба зазначити, що явно не пощастило Анні Музичук. У партії четвертого туру вона повністю переграла лідера грузинських шахісток Нану Дзагнідзе. 

Анна Музичук з України під час шахової партії.
Фото: FIDE
Анна Музичук з України під час шахової партії.

У Анни був зайвий слон, потім далеко просунутий пішак, але у підсумку її суперниця змогла уникнути поразки. Треба сказати, що  Нана є традиційно незручною партнеркою для львів’янки. Може, тому й не вдалося реалізувати перевагу… А от проти Хадемалшеріх у восьмому турі старша Музичук діяла упевнено і послідовно та чітко реалізувала перевагу.

Марія спочатку виявила неабиякі бійцівські якості. У шостому турі вона опинилася в дуже скрутній ситуації чорними проти Вайшалі Рамешбабу з Індії. Але ексчемпіонка світу не розгубилася й чіплялася за кожен шанс. Тому її суперниця натомість не змогла опанувати нерви, наробила помилок і навіть поступилася. 

Українка Марія Музичук грає у шахи.
Фото: FIDE
Українка Марія Музичук грає у шахи.

Проте, в останньому турі Музичук-молодша програла білими лідеру – Аліні Кашлинській з Польщі. Дуже прикра поразка, яка відкинула Марію на чисте шосте місце. Додамо, що перемога дозволила б їй розділити перше місце. Можливо, психологія далася взнаки. А от Анна  під кінець зіграла внічию з Лейлою Джавахішвілі (Грузія). 

Остаточні підсумки такі: 1. Кашлинська – 6 очок з 9. 2. Бібісара Асаубаєва – 5,5. 3-5. А.Музичук, Ставрула Цолакіду (Греція), Дзагнідзе – по 5. 6. М.Музичук – 4,5, 7-8. Рамешбабу та Олександра Костенюк (Швейцарія) – по 4, 9. Джавхішвілі – 3,5. 10. Хадемалшеріх – 2,5.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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