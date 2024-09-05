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Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Цюриху

Ірина Геращенко була третя у цих змаганнях.

Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Цюриху
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

У Цюріху відбувся передостанній етап Діамантової ліги, де виступали українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

У жіночих стрибках у висоту Ярослава Магучіх виборола перше місце з результатом 1.96 м. 

В свою чергу, Ірина Геращенко з результатом 1.93 зайняла третє місце. 

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Отже, у суперфіналі Діамантової ліги в Брюсселі Україна буде представлена двома українками - Ярославою Магучіх тв Іриною Геращенко.

Фінал Діамантової ліги у Брюсселі відбудеться 13-14 вересня.

  • Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

  • 7 липня Ярослава Магучіх оновила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09 м, 1987 рік), подолавши планку висотою 2.10 метра.

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