Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Цюриху

У Цюріху відбувся передостанній етап Діамантової ліги, де виступали українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
У жіночих стрибках у висоту Ярослава Магучіх виборола перше місце з результатом 1.96 м.
В свою чергу, Ірина Геращенко з результатом 1.93 зайняла третє місце.
Отже, у суперфіналі Діамантової ліги в Брюсселі Україна буде представлена двома українками - Ярославою Магучіх тв Іриною Геращенко.
Фінал Діамантової ліги у Брюсселі відбудеться 13-14 вересня.
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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
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7 липня Ярослава Магучіх оновила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09 м, 1987 рік), подолавши планку висотою 2.10 метра.