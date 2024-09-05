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Людмила Кіченок вийшла до фіналу парного розряду US Open

Разом з латвійкою розгромила "нейтральну" спортсменку та представницю Тайваню.

Людмила Кіченок вийшла до фіналу парного розряду US Open
Центральний корт US Open
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів. Наша співвітчизниця спробує здобути титул у парному розряді разом з латвійкою Єленою Остапенко.

У півфіналі дует за участі Кіченок більш ніж переконливо здолав представницю Тайваню Чен та "нейтральну" росіянку Кудерметову. Українка та латвійка буквально не дали суперницям жодного шансу – 6:1, 6:2. 

Для Кіченок це буде вже другий фінал турнірів серії Великого шолому. На початку року вона разом з Остапенко програла на Australian Open.

Завадити українці та латвійці виправити ту помилку та нарешті тріумфувати на "мейджорі" спробують француженка Крістіна Младенович і китаянка Чжан. Фінал відбудеться у п'ятницю, 6 вересня. 

 

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