Українська спортсменка здобула “золото” Паралімпіади зі світовим рекордом

Анастасія Москаленко перевершила світовий рекорд двічі – й другій і у п’ятій спробах.

Україна здобула ще одне “золото” у змаганнях з легкої атлетики на Паралімпіаді-2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко виграла "золото" у штовханні ядра на Паралімпійських іграх-2024 у змаганнях класу F32 (легкоатлети зі значним порушенням рухів і координації тулуба та ніг, а також ураженнями рук та кисті).

Цього року 24-річна легкоатлетка виступала в статусі чинної чемпіонки Токіо-2020. Там вона встановила паралімпійський рекордом у 7.61 метра.

Анастасія Москаленко перевершила світовий рекорд двічі – й другій і у п’ятій спробах.