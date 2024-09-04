Головне за середу, 4 вересня: наслідки удару по Львову, ситуація в Торецьку, відставки урядовців

Бойові дії на Донеччині, 164 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла, медалі українських паралімпійців. Яким запам’ятається 924-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ранкового ракетного удару РФ по Львову загинули семеро мирних жителів. У Львові 5 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими.

Міський голова Андрій Садовий назвав імена загиблих.

"Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

Базилевич Емілія — 7 років

Базилевич Дарина — 18 років

Базилевич Ярина — 21 рік

Базилевич Євгенія — 43 роки

Демидова Ірина — 52 роки

Погорецький Олександр — 54 роки

Арабський Юрій — 55 років".

Інформацію про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 вересня відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Ворог 49 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки 47 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки станом на 22:00 тривали.

На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де укранські воїни відбивали 42 атаки, чотири боєзіткнення триває.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 вересня – в новині.

Львів'яни та гості міста можуть здати кров для допомоги постраждалим від ракетного удару Росії, внаслідок якого загинули семеро людей і більше 50 дістали поранення.

"У зв’язку із ситуацією виникла потреба в донорській крові. Просто зараз потрібні усі компоненти крові. Закликаємо львів’ян та гостей міста прийти до Міського центру крові (І. Миколайчука, 9) та допомогти постраждалим", - повідомила медична директорка Першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець.

Більше інформації – в новині.

У місті Торецьк на Донеччині ситуація вкрай складна. За інформацією Донецької ОВА, залишилося 1,7 тисяч цивільних, але завозити до них гуманітарну допомогу вже дуже складно.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін: "Ворог прострілює всі під'їзні шляхи не тільки ствольною артилерією, але і дронами".

Також ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти в місто, але Сили оборони їх знищують і вибивають за межі Торецька.

Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську.

Малюська, на відміну від колег, прийшов звітувати до сесійної зали.

Сьогодні парламент розглядав пакет звільнень у межах "перезавантаження уряду", про яке вчора повідомила правляча партія. Не вистачило голосів за звільнення віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, також не змогли звільнити голову Фонду державного майна. Знайшлися голоси за звільнення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна. Також звільнили міністра довкілля.

5 вересня народні депутати мають проголосувати за звільнення та призначення нових урядовців.

Про це LB.ua розповіли співрозмовники зі «Слуги народу» за результатами засідання. Серед кадрових новацій за результатами засідання: «заміна в.о. Мінветеранів Олександра Порхуна на заступницю міністра оборони Наталю Калмикову», — сказало джерело.

А член оборонного комітету та нардеп «Слуги» Олександр Федієнко написав, що «зміни будуть у 9 міністерствах, кадрово постраждає Міноборони».

«Погодили також звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби. Замість нього президент внесе кандидатуру Андрія Сибіги (заступник Кулеби, в минулому – заступник Єрмака – Ред.)», — сказав один з нардепів «Слуги», додавши, що також раніше розглядалася кандидатура Ігоря Жовкви (заступник Єрмака – Ред.).

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що за результатами засідання фракції "Слуга Народу" за участю президента Володимира Зеленського напрацьовано загальну картину кадрових ротацій.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи "перезавантаження" уряду, сказав, що потрібна нова енергія. За його словами, заміна міністрів пов'язана з посиленням позицій держави.

І міжнародна політика, дипломатія не є винятком. Про це він сказав на брифінгу в Києві з нагоди візиту ірландського прем'єра.

На запитання про те, чим займатиметься міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який написав заяву на відставку, президент сказав: "не можу прогнозувати, чим буде займатися той чи інший міністр".

5 вересня у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії, зокрема застосовуватиметься одна черга відключень, повідомляє НЕК "Укренерго".

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Український спортсмен Андрій Трусов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 з плавання, здобувши “золото” у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем в класі S7 і встановивши світовий рекорд.

Раніше Трусов на Паралімпійських іграх-2024 здобув три “срібні” нагороди - на дистанціях 100 метрів на спині, 200 м комплексним стилем та 400 м вільним стилем.

Ще два українці, Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко, фінішували в цьому запливі на четвертому та шостому місцях.

Це вже 50-та медаль України на Паралімпійських іграх у Парижі, і 11-та золота.

Наразі українська паралімпійська збірна в медальному заліку на 7 місці, виборовши 52 нагороди (13 золотих, 18 срібних, 21 бронзову).

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!