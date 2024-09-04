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Ірину Верещук не змогли відправити у відставку з посади віцепрем'єрки-міністра з питань реінтеграції

Заяву на звільнення вона подала до парламенту вчора. 

Ірину Верещук не змогли відправити у відставку з посади віцепрем'єрки-міністра з питань реінтеграції
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада не змогла відправити у відставку віцепрем'єр-міністерку-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Звітувати перед Радою вона не прийшла.

За звільнення проголосували лише 214 депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку веде нардеп Олексій Гончаренко. 

Фото: minre.gov.ua

Лише 169 "слуг народу" проголосували за.

До голосування за Верещук Рада підтримала звільнення міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна. За нього голосів вистачило, і він єдиний міністр, який прийшов звітувати перед голосуванням. А от за звільнення голови Фонду держмайна голосів також забракло. На думку нардепа Ярослава Железняка, через дозвіл звільняти міністрів без звіту заплановані відставки можуть зірватися. 

Верещук очолює міністерство з 4 листопада 2021 року, а до цього була народною депутаткою та представником уряду в Верховній Раді. 

З 2010 по 2015 рік Верещук була міською головою міста Рава-Руська. 

Інформація про можливе звільнення з уряду Ірини Верещук виникала і раніше, але тоді далі обговорень справа не заходила. У квітні цього року, за даними джерел LB.ua, Ірина Верещук була в списку міністрів, яких готували на звільнення. Крім неї, там були міністр агрополітики Микола Сольський, який потім отримав підозру і був звільнений, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Однак тоді мала фракція не змогла прийняти рішення про звільнення, Кубракова і Сольського звільнили в травні. 

  • Про підготовку кадрових змін джерела LB.ua повідомили 2 вересня. Тоді, за інформацією редакції, Рада готувалася призначити нових міністрів для Мінінфраструктури та Мінрегіону. 

  • 3 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що список звільнених та призначених міністрів буде ширшим, і серед тих, хто піде на звільнення, може бути і Дмитро Кулеба. 

  • Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.

  • Потім заяву написала і віцпрем'єрка Ірина Верещук, яка очолювала міністерство реінтеграції.

  • Також звільнитися захотіла віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними LB.ua, вона стане міністром юстиції.

  • У правлячій партії це назвали "великим перезавантаженням". За словами голови фракції "Слуга народу", замінити планують половину складу уряду. 

  • Заміна Кабміну з прем'єр-міністром на час воєнного стану заборонена законодавством. 

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