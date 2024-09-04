Ірину Верещук не змогли відправити у відставку з посади віцепрем'єрки-міністра з питань реінтеграції

Заяву на звільнення вона подала до парламенту вчора.

Верховна Рада не змогла відправити у відставку віцепрем'єр-міністерку-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Звітувати перед Радою вона не прийшла.

За звільнення проголосували лише 214 депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

Фото: minre.gov.ua

Лише 169 "слуг народу" проголосували за.

До голосування за Верещук Рада підтримала звільнення міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна. За нього голосів вистачило, і він єдиний міністр, який прийшов звітувати перед голосуванням. А от за звільнення голови Фонду держмайна голосів також забракло. На думку нардепа Ярослава Железняка, через дозвіл звільняти міністрів без звіту заплановані відставки можуть зірватися.

Верещук очолює міністерство з 4 листопада 2021 року, а до цього була народною депутаткою та представником уряду в Верховній Раді.

З 2010 по 2015 рік Верещук була міською головою міста Рава-Руська.

Інформація про можливе звільнення з уряду Ірини Верещук виникала і раніше, але тоді далі обговорень справа не заходила. У квітні цього року, за даними джерел LB.ua, Ірина Верещук була в списку міністрів, яких готували на звільнення. Крім неї, там були міністр агрополітики Микола Сольський, який потім отримав підозру і був звільнений, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Однак тоді мала фракція не змогла прийняти рішення про звільнення, Кубракова і Сольського звільнили в травні.